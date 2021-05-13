РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Волонтеры движения «Добромир» передали маски и антисептики в медучреждения Подольска, сообщается в группе «ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры в четверг посетили Подольскую станцию переливания крови, Областной клинический онкологический диспансер и Подольский городской онкологический диспансер с целью передачи средств индивидуальной защиты (антисептики и маски).

СИЗы будут использованы посетителями поликлиник при входе. Волонтеры благодарят за оказанную помощь и содействие председателя комитета по делам молодежи Ивана Литвякова и «Молодую гвардию» округа.