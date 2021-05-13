РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. Историко-художественный музей Домодедова 15 мая присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Посетителей смогут увидеть все постоянные экспозиции и выставки, а также выставку картин в объемной технике. Кроме того, в рамках акции пройдут мастер-классы как в офлайн, так и в онлайн-режиме в Instagram-аккаунте музея.

Также для посетителей обустроят фотозону.

Музей будет работать с 15:00 до 21:00. Адрес: Каширское шоссе, д. 52. Вход свободный, необходимо соблюдать масочный режим.