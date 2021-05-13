РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. В Домодедове в рамках акции «Лес Победы» высадят более 1,2 тыс. деревьев и кустарников, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Растения высадят возле памятников героям Великой Отечественной войны, на территории школ и детских садов. На каждом участке будут подготовлены саженцы и инвентарь. Присоединиться к акции могут все желающие.

Выбрать площадку можно на интерактивной карте, также адреса размещены на официальном сайте администрации Домодедова. Акция продлится до 25 мая.

Эколого-патриотическая акция с участием жителей проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сохранение и восстановление лесов проводят во всех городских округах региона. С 2013 года высаживаются деревья в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны.