РИАМО - 13 мая. После трагедии в Казани в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева во всех школах пройдут проверки соблюдения мер антитеррористической безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

11 мая из-за стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, в одной из гимназий Казани погибли девять человек, семь из них – дети. В результате происшествия ранения получили порядка 30 человек.

«Проверки пройдут, чтобы убедиться, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются меры антитеррористической защищенности. Такая работа уже организована», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Особое внимание также уделяется профилактической работе. Специалисты школ внимательно смотрят за учащимися, которые странно себя ведут или увлекаются радикальными идеями, определяют учеников, которые могут войти в группу риска.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области разработали методические рекомендации по предотвращению и профилактике «скулшутинга». Там описаны психологические портреты стрелков, возможные причины такого поведения, методы профилактики, а также описан порядок действий в случае нападения.

Каратаев добавил, что продолжается выявление деструктивных сообществ в интернете. Соцсети просматривают на предмет ассоциального поведения школьников и студентов. Под особым контролем находятся лица, которым недавно исполнилось 18 лет, и они смогли подать документы для получения разрешения на оружие.

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