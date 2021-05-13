РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. Отопительный сезон завершился в Котельниках, системы теплоснабжения перевели на летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перевод систем теплоснабжения на летний режим был произведен на основании постановления главы Котельников от 07.05.2021 г. № 398-ПГ. В настоящее время специалисты ресурсоснабжающего предприятия МУЖКП «Котельники» приступили к выполнению регламентных работ на всех объектах системы генерации и подачи тепла в городе.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону начинаются еще в предыдущем. В процессе подготовки к предстоящему отопительному периоду предприятие приложит все усилия для обеспечения достойного уровня теплоснабжения горожан.

Качественно организованная, слаженная работа ресурсоснабжающего предприятия является залогом надежного, безаварийного прохождения осенне-зимнего отопительного периода.