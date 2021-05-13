РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт 200 г мефедрона, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

Сотрудники УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи поселка Барский Луг задержали рецидивиста, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.



В ходе личного досмотра полицейские в левом наружном кармане куртки обнаружили и изъяли у подозреваемого полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это наркотическое средство – мефедрон общим весом около 200 г.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).