РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи 15 и 16 мая изменится режим работы кассы, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

15 мая касса театра работает с 15:00 до 19:00, а 16 мая - с 10:00 до 12:00.

Театр кукол «Огниво» основали в 1992 году по инициативе действующего на то время главы Мытищ Анатолия Астрахова и народного артиста России, художественного руководителя театра Станислава Железкина.

Учреждение располагается по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1. Телефон кассы: +7(495)583-36-70.