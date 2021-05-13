РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил качество замены лифтов в доме №34А на улице Космонавтов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В рамках планового капремонта МКД продолжаем замену лифтового оборудования. Проверил выполнение работ в доме №34А по улице Космонавтов в Люберцах. Здесь в текущем году установили новый грузовой и пассажирский лифты», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего в округе до 1 сентября планируют заменить 87 лифтов в 24 многоквартирных домах. На сегодня уже установили 42 лифта, 18 еще находятся в работе.

«Если у вас есть какие-то предложения или замечания по данному вопросу, отправляйте на электронную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.