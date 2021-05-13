РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. Спортсменка из Котельников Кристина Кокаева заняла первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Курске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин с отбором на чемпионат России. Всего в турнире приняли участие 242 спортсмена из различных регионов России.

Кокаеву и ее тренера Ирину Матейчук поздравили с победой, им пожелали дальнейших успехов.