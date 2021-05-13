РИАМО - 13 мая. В мае по всей России проходит учет популярного охотничьего ресурса – вальдшнепов, в Подмосковье учет пройдет 29 мая, сообщили в пресс-службе министерства экологии Московской области.

«Такой учет проводится уже 23 года. Вальдшнепа наблюдают в период так называемой вечерней тяги – брачного полета, когда самцы неторопливо летают и криком привлекают самок», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он объяснил, что учет этих птиц очень важен как для орнитологов, так и для охотников.

Вальдшнеп – это небольшая перелетная птица размером с голубя. Он ведет скрытный ночной образ жизни и предпочитает одиночество. Охота на вальдшнепов традиционная. Она описана в том числе в «Записках охотника» Ивана Тургенева.

Минэкологии региона призывает всех охотников и любителей природы принять участие в учете. Если нет возможности принять участие 29 мая, это можно поучаствовать в любой день до 27 июня (включительно).

С текущего года охотник должен использовать светоотражатели на одежде, не стрелять в добычу ближе, чем в 200 м от жилых домов.

Также для большинства видов птиц запретили использовать нарезное оружие (к вальдшнепам это не относится), а если птица сядет на дорожный знак и рекламный щит, то стрелять тоже нельзя.