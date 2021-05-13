РИАМО - 13 мая. На улице Ракетчиков в Одинцове снесли дома №30 и 32, которые находились в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дома располагались на земельном участке общей площадью свыше 10 тыс. кв. м. Их снесли в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов. Жильцов переселили.

Ранее территория Одинцова-1, где располагались аварийные здания, являлась военным городком, имущество которого передали из федеральной собственности в муниципальную.

«Жилые дома в Одинцове-1 на улице Ракетчиков были построены в послевоенные годы. Двухэтажные кирпичные типовые здания были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь снесенных объектов составила чуть более 1,8 тыс. кв. м.

За три года в Одинцовском городском округе выявили 517 объектов незавершенного строительства, из них 198 самовольных построек. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 403 объекта, что составляет 78% от общего количества. Данная работа будет продолжена и в текущем году.