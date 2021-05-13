РИАМО - 13 мая. С 1 по 10 мая депутаты Мособлдумы провели порядка 400 различных мероприятий в рамках празднования 76-летия Победы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Главное среди проведенных мероприятий – это посещение ветеранов ВОВ. Депутаты подмосковного парламента навестили свыше 150 ветеранов региона, поздравили их с праздником и поблагодарили за мирное небо.
Также депутаты приняли участие в акциях «Звонок ветерану», «Поющие дома», «Полисадник Победы» и «Свеча Памяти».
«Поддержка и помощь ветеранам была и остается для нас безусловным приоритетом. Мы должны вести ее системно и постоянно, не ограничиваться праздничными днями и юбилеями», – подчеркнул Брынцалов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии