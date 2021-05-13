РИАМО - 13 мая. С 1 по 10 мая депутаты Мособлдумы провели порядка 400 различных мероприятий в рамках празднования 76-летия Победы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Этот праздник всегда занимал особое место в нашей стране, и депутаты фракции, в очередной раз, активно включились в работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Главное среди проведенных мероприятий – это посещение ветеранов ВОВ. Депутаты подмосковного парламента навестили свыше 150 ветеранов региона, поздравили их с праздником и поблагодарили за мирное небо.

Также депутаты приняли участие в акциях «Звонок ветерану», «Поющие дома», «Полисадник Победы» и «Свеча Памяти».

«Поддержка и помощь ветеранам была и остается для нас безусловным приоритетом. Мы должны вести ее системно и постоянно, не ограничиваться праздничными днями и юбилеями», – подчеркнул Брынцалов.