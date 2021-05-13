РИАМО - 13 мая. Психологи разработали классный час в «Московской электронной школе», благодаря которому школьники смогут морально подготовиться к ЕГЭ, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Классные руководители расскажут, какие способы подготовки наиболее эффективные, как грамотно распределить оставшееся время и психологически настроиться на успех. Каждому школьнику подскажут личную стратегию на экзамене в соответствии со способностями.

«Такой классный час расширяет представления обучающихся об их возможностях, знакомит их с целым арсеналом действенных приемов, из которых при помощи классного руководителя каждый школьник может выбрать для себя наиболее полезные: те, которые позволят добиться успеха на экзамене», - сказала куратор проекта, старший методист Юлия Есауленко.

Материалами сценария могут пользоваться не только классные руководители, но и все желающие. Для этого нужно зайти в библиотеку «МЭШ» и ввести хештег #КласснаяПсихология или по ID:2283319.

Сценарий создали Ассоциация классных руководителей образовательных организаций Москвы и Городской психолого-педагогический центр.