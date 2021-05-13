РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Баскетбольный клуб «Олимпик» городского округа Мытищи занял второе место на первенстве баскетбольной Суперлиги Московской области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На протяжении всего сезона мытищинцы смотрелись фаворитами турнира, выиграв регулярное первенство и Кубок Подмосковья. Команда уверено шла к решающим матчам серии плей-офф. Но именно здесь произошла встреча с давними соперниками из лыткаринского «Кристалла».

Уже который год подряд эти коллективы встречаются в финале главного подмосковного баскетбольного первенства. И преимущество в очном противостоянии остается за «Олимпиком».

«Лишь однажды, в 2019 году, «Кристаллу» удалось прервать победную поступь мытищинцев. В прошлом году «олимпийцам» удалось вернуть титул в родной город, но и лыткаринские баскетболисты были настроены забрать трофей обратно», - отмечается в сообщении.

В первой игре в Мытищах победа осталась за «Кристаллом», в Лыткарине мытищинцам удалось сравнять счет в серии, но на домашнем паркете снова случилась осечка. Золотые медали этого года уезжают в Лыткарино. В Мытищах - серебро областного первенства.