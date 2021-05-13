РИАМО - 13 мая. Рабочие приступили к установке металлоизоляции на одном из направлений тоннеля под Киевским шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

«Работы по установке должны завершиться в течение месяца, потом начнется бетонирование прижимной стены», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Данные работы ведутся по проекту возведения участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе. Планируется строительство эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе, а также двух подземных пешеходных переходов.

Реализация этого проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для горожан из районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московский.

После окончания работ значительно вырастет пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, в Москве будет обеспечена прямая транспортная связь Боровского и Киевского шоссе.

Участок Северо‑Восточной хорды между Ярославским и Дмитровским шоссе достроят в 2022 г>>