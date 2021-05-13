РИАМО - 13 мая. Столица России обладает непроницаемым противоракетным щитом, что делает ее самым лучшим местом, где можно пережить ядерный апокалипсис, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом сообщил военный аналитик Калеб Ларсон в статье для The National Interest. По его мнению, столице России уступают даже такие города, как Лондон и Вашингтон.

СССР и США подписали договор, который ограничивает системы противоракетной обороны, в 1972 году, а первой разрешенной системой ПРО, предназначенной для защиты столицы, стала А-35.

Московская система ПРО была кардинально усовершенствована в 1995 году. В это время увеличилось количество ракет с обычными и ядерными боевыми частями. Также были построены новые радиолокационные станции раннего предупреждения, их объединили в единую сеть. Посредством этого эффективность системы была увеличена в разы.

Россия и дальше намеревается модернизировать систему ПРО столицы: упор будет сделан на ракеты-перехватчики с обычными боеголовками и на использовании мобильных пусковых установок вместо шахт.

Система А-235, которая уже разрабатывается, уберет недостатки предыдущей модификации и повысить защиту Москвы от гиперзвуковых ракет.