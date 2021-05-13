РИАМО - 13 мая. Мероприятия в честь Ураза-байрама провели в 43 населенных пунктах Подмосковья на 49 объектах, в мечетях, молельных домах и комнатах прошли праздничные намазы. В общей праздничной молитве приняли участие около 70 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Традиционный мусульманский праздник Ураза-байрам отметили в четверг.

«До начала празднования все места проведения Ураза-байрама обследовались с применением технических средств и служебных собак. Правопорядок обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

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