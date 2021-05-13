РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Московский областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье» состоится 22 мая на Певческом поле в поселке Дубровицы Подольска, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль посвящен Дню славянской письменности и культуры. Он будет проходить с 11:30 до 21:30.

В программе фестиваля будут выступления лучших хоровых коллективов Московской области и Москвы, различные мастер-классы и детские игровые площадки, а также на территории будут работать различные точки питания.