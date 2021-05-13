РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В администрацию городского округа Мытищи за осенне-зимний период поступило 55 обращений от граждан по вопросам тепло- и электроснабжения, следует из презентации министерства энергетики Московской области.

В четверг в муниципалитете состоялось выездное кустовое совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

«Сейчас начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Мытищи уже давно сделали определенную подготовительную работу, и у них ИТП поставлено в домах, а это способствует экономии тепла, и это контролируется. Мытищи в плане ЖКХ являются одной из самых благополучных зон», – сказал советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Он отметил, что прошлая зима была не такая лояльная как позапрошлая, было достаточно много перепадов температур.

В рамках мероприятия была представлена презентация министерства энергетики Московской области.

55 обращений от граждан поступило за осенне-зимний период 2020-2021 годов в администрацию Мытищ. Из них: технологическое присоединение к сетям газораспределения – 2, охранные зоны электросетевого хозяйства – 4, модернизация систем теплоснабжения – 3 система централизированного теплоснабжения – 16, качество электроснабжения – 4, линии электропередачи – 7, отключение электроэнергии – 15, технологическое присоединение к электрическим сетям – 4.