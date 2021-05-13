РИАМО - 13 мая. Столичные пожарные поймали лису на территории детского сада на юге города и достали из под веранды пятерых лисят, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Лисицу заметили, когда она бегала по территории детского сада и искала свое потомство. Маму-лису спасатели поймали сачком, а лисят нужно было достать из под веранды аккуратно, не навредив им. Для это спасатели с помощью гидравлического инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды.

Затем животных передали специалистам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Уже 13 мая их планируют вернуть в естественную среду обитания.

Лисы часто селятся на территории социальных учреждений и частных домов. Чтобы такого не происходило, рекомендуется регулярно вывозить мусор с участка, особенно пищевой. Лазы в подвалы лучше перекрыть сеткой.