РИАМО - 13 мая. Перовский районный суд столицы отправил под домашний арест Жафяра Боровкова, который обвиняется в избиении директора департамента по связям с общественностью ФК «Спартак» Антона Фетисова, сообщает пресс-служба суда.

Суд отклонил ходатайство следователя ОМВД России по району Новокосино о заключении мужчины под стражу.

«В отношении Боровкова Ж.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел на Новокосинской улице в столице вечером 10 мая. Фетисов пытался урегулировать конфликт между несколькими мужчинами. Один из участников нанес ему удар, после чего скрылся.

42-летний Фетисов получил открытую черепно-мозговую травму, после чего его доставили в больницу.

Видео конфликта с участием PR‑директора «Спартака» в Москве>>