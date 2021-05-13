РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске 14 мая пройдут публичные слушания по исполнению бюджета округа в 2020 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Совет депутатов Подольска проведет публичные слушания по проекту решения совета «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2020 год». Публичные слушания состоятся в 12:15 в концертном зале администрации по адресу: улица Кирова, дом 4.

С текстом проекта решения можно ознакомиться в «Вестнике муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» и на сайте совета депутатов.