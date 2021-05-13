РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мая. С 15 мая по 21 мая на территории Королева пройдут регламентные мероприятия по ликвидации очагов произрастания и неконтролируемого распространения борщевика Сосновского с применением гербицидов, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Применяемые гербициды малотоксичны, не оказывают вредного воздействия на человека, животных, птиц, рыб, насекомых, почвенные микроорганизмы и разрешены законом для применения на просеках охранных зон линейных объектов.

Участки, обработанные гербицидами, будут обозначены щитами с предупреждением.

Обработка будет проводиться на улице Академика Легостаева вдоль дороги, в микрорайоне Первомайский в Школьном тупике, на улицах Заречной, Полевой, Советской, Кирова, Сосновый бор, в микрорайоне Текстильщик на улице Молодежной, в Комитетском лесу и в районе улицы Легостаева.

«Борщевик Сосновского - опасное инвазивное растение, способное заполонить за короткое время большие территории, признанное вредным для сельскохозяйственных животных. Сок растения вызывает ожоги на коже человека. Наши действия направлены на то, чтобы не дать ему беспрепятственно разрастаться. Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям посещения городских территорий», - сказал заместитель главы Королева Павел Котов.

В обозначенные дни жителей просят выбирать другие места для прогулок. Рядом с обрабатываемыми участками находиться безопасно.