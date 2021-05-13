РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мая. С 15 мая по 21 мая на территории Королева пройдут регламентные мероприятия по ликвидации очагов произрастания и неконтролируемого распространения борщевика Сосновского с применением гербицидов, сообщает пресс-служба городского координационного совета.
Применяемые гербициды малотоксичны, не оказывают вредного воздействия на человека, животных, птиц, рыб, насекомых, почвенные микроорганизмы и разрешены законом для применения на просеках охранных зон линейных объектов.
Участки, обработанные гербицидами, будут обозначены щитами с предупреждением.
Обработка будет проводиться на улице Академика Легостаева вдоль дороги, в микрорайоне Первомайский в Школьном тупике, на улицах Заречной, Полевой, Советской, Кирова, Сосновый бор, в микрорайоне Текстильщик на улице Молодежной, в Комитетском лесу и в районе улицы Легостаева.
В обозначенные дни жителей просят выбирать другие места для прогулок. Рядом с обрабатываемыми участками находиться безопасно.
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