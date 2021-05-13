РИАМО - 13 мая. Столичный центр занятости «Моя карьера» открыл набор на пятый поток школы подготовки нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021», знания по уходу за детьми может получить любой желающий, сообщает пресс-служба центра.

После освоения новой профессии, востребованной в Москве, гражданин сможет работать в качестве самозанятого. С начала года в школе нянь прошли обучение свыше 1,3 тыс. человек. Большинство учеников успешно сдали экзамены и получили сертификат. В настоящее время свыше 30% учеников работают в семьях на полной либо частичной занятости. Основная масса трудящихся слушателей школы нашла работу в период стажировок.

«В современном ритме жизни сложно совмещать профессиональную самореализацию и семью. Уходя на работу, родители должны быть уверены, что дети под присмотром хорошей няни, которая не только обладает необходимыми навыками, но и официально оформлена в статусе самозанятого. Это является дополнительной гарантией безопасности для обеих сторон», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Она добавила, что центр и упомянутый сервис предлагают няням информацию о преимуществах и особенностях работы в качестве самозанятого. Кроме того, гражданам оказывается помощь в регистрации данного статуса, а также в трудоустройстве.

Новый поток стартует 17 мая и имеет ограниченное число мест. Длительность курса составляет 100 академических часов. В это время студентами изучаются основы возрастной психологии, современные методики раннего развития, теория поколений, а также основы работы с особенными детьми.

Во время проекта участникам предстоит выполнять домашние задания, сдавать экзамены и проходить практику в семьях либо детских досуговых комнатах. В заочной форме занятия проходят в формате вебинаров, а в очной – в центре «Моя карьера».

Во время курса участникам станет известно, как верно реагировать на детскую агрессию, безболезненно проходить всякого рода кризисы, а также понимать работодателя. Кроме того, отдельный блок обучения будет посвящен борьбе с профессиональным выгоранием.

Для того, чтобы стать участником пятого потока, необходимо зарегистрироваться по ссылке.