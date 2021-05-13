РИАМО - 13 мая. В 2021 году в городском округе Солнечногорск планируют отремонтировать 34 дороги общей протяженностью более 45 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в округе обновят покрытие на 12 участках региональных дорог (32 км).

«Региональные дороги <…> отремонтируют в том числе с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, что позволит повысить износостойкость и увеличить межремонтные сроки. В целом в этом сезоне сделан упор на ремонт участков, ведущих к местам социального притяжения, – медицинским и образовательным учреждениям, местам отдыха», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Пять участков региональных дорог были выбраны жителями при голосовании на «Доброделе»: М-10 «Россия» – о/л «Московия» с 0 по 4,2 км (проголосовали более 290 человек), Пятницкое шоссе с 42 по 46,4 км (порядка 170 человек), п. Андреевка – д. Андреевка с 0 по 1,6 км и М-10 «Россия» – Головково с 0,9 по 3 (80 и 40 человек соответственно), Ложки - Поварово – Пятница с 0 по 1,8 км (порядка 50 человек).

На сегодняшний день ведутся работы на шести объектах муниципальной сети. Всего в городском округе отремонтируют 22 дороги муниципального значения.

В этом сезоне в Подмосковье отремонтируют порядка 1,7 тыс. дорог общей протяженностью 1,5 тыс. км.