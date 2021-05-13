РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В Щелковском историко-краеведческом музее состоится Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», с 16:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет свободное посещение музея, сообщается на сайте учреждения.

Мероприятие начнется в 15:00 с открытия выставки керамики «Наш хрупкий мир».

В 17:00 состоится экскурсия по улицам города – маршрут «Промышленное прошлое и настоящее Щелкова». В это же время детей ждут на интерактивную экскурсию «Деревянные и расписные».

В 19:00 пройдет встреча директора и главного хранителя музея с гостями. Тема: «Музейные коммуникации».

В 21:00 состоится встреча с актрисой Щелковского драматического театра Екатериной Кузьминой, во время которой покажут фрагменты спектаклей с ее участием.

С 22:00 до 24:00 будет свободное посещение музея. Однако после 22:00 дети без сопровождения родителей допускаться не будут.