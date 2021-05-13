РИАМО - 13 мая. Москвичи и гости столицы на выходных 1-10 мая активно посещали музеи — их выручка за десять дней по сравнению с апрелем выросла на 74,9% и составила 29,1 млн рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 млн рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 млн рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Особо популярны у посетителей были московские зоопарки и океанариумы, их среднесуточный оборот составил на праздниках 15,3 млн рублей, что в 2,5 раза выше средних показателей апреля.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что также на праздниках многие москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и обновление гардероба.

«Так, за указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12% — до 493,1 млн рублей, магазины штор — на 8,1% — 31,3 млн рублей, розничная торговля мебельной фурнитурой выросла на 14% — до 46 млн рублей. Магазины одежды увеличили среднесуточные обороты на 4% — до 366,8 млн рублей», — уточнил он.