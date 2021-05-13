РИАМО - 13 мая. Для субъектов малого и среднего бизнеса в подмосковных центрах «Мой бизнес» в 2020 году провели 3 тыс. консультаций с привлечением сторонних профильных экспертов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Еще 207 услуг было оказано в рамках содействия в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения). Все это помогает предпринимателям поднять свой бизнес на новый уровень», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, также более 100 предоставленных услуг касалось содействия в популяризации продукции субъекта МСП.

Подмосковные предприниматели и самозанятые активно интересовались предоставлением рабочих мест в коворкингах на льготных условиях. Компенсацию получили 68 субъектов, выделено более 110 льготных мест в коворкингах.

Полный перечень услуг центров «Мой бизнес» можно посмотреть на инвестиционном портале Московской области.

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