РИАМО - 13 мая. Для субъектов малого и среднего бизнеса в подмосковных центрах «Мой бизнес» в 2020 году провели 3 тыс. консультаций с привлечением сторонних профильных экспертов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По ее словам, также более 100 предоставленных услуг касалось содействия в популяризации продукции субъекта МСП.
Подмосковные предприниматели и самозанятые активно интересовались предоставлением рабочих мест в коворкингах на льготных условиях. Компенсацию получили 68 субъектов, выделено более 110 льготных мест в коворкингах.
Полный перечень услуг центров «Мой бизнес» можно посмотреть на инвестиционном портале Московской области.
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