РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. 17-летнюю девушку, которую больше недели искали в Юго-Западном округе столицы и в подмосковном Красногорске, нашли живой, сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Юлия Полякова не вернулась домой с прогулки 4 мая. В ориентировке, размещенной на сайте и в соцсетях отряда «Лиза Алерт», местом поиска указали ЮЗАО и Красногорск.

Вечером в среду поиск остановили для проверки информации.

«Найдена. Жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Отдельная благодарность ОМВД России по району Коньково Москвы за взаимодействие», - сообщили на сайте.

Подробности поисковой операции не разглашаются.