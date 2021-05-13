РИАМО - 13 мая. Декларационная кампания этого года завершилась в столице, более 9 тыс. госслужащих города отчитались о своих доходах и расходах за 2020 год, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В преддверии декларационной кампании в городе провели методическую работу, которая была направлена на минимизацию нарушений антикоррупционного законодательства среди госслужащих при подаче сведений о доходах.

В рамках данной работы был подготовлен и направлен в органы исполнительной власти мегаполиса обзор типовых нарушений, которые допускают госслужащие при заполнении декларации.

На сегодняшний день кадровые подразделения органов исполнительной власти столицы вместе с городским департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции проводят анализ поступивших сведений. По результатам анализа будет дана оценка соблюдения требований антикоррупционного законодательства служащими.

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