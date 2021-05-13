РИАМО - 13 мая. На вопросы о качестве предоставляемых в детских поликлиниках услугах ответили свыше 1 тыс. жителей Подмосковья из 50 муниципалитетов. Опрос прошел по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Наибольшее количество участников было из Раменского (10,4%), Одинцова (10,4%), Ивантеевки (6,5%), Королева (4,7%), Балашихи (4,6%), Химок (4,5%) и Солнечногорска (4,4%).

Оценки

35% участников опроса оценили качество предоставляемых медицинских услуг в детских поликлиниках на «4» и «5», 37% — на «3». При этом большинство (65%) участников опроса довольны состоянием помещения своей поликлиники и оценили его на «4» и «5».

Участники опроса сообщали, что в детских поликлиниках есть игровая зона для детей, ожидающих прием (46%), комната матери и ребенка, где можно покормить или переодеть грудничка (30%), кабинет «Здорового детства» или кабинет выдачи справок здоровым детям (53%), а также функционирует подростковый кабинет (7%). 76% родителей сказали, что в их поликлиниках предусмотрен «грудничковый день».

«Для нас важно, что подавляющее большинство родителей (74%) сказали, что вызванный на дом врач приходит в течение дня, а к 18% он приходит в течение нескольких часов. Только 8% опрошенных пожаловались на то, что ждать врача приходится более суток», — отметила Мишонова.

При этом 32% родителей сообщили, что могут со своими детьми попасть на плановый прием к педиатру в течение 3 дней, 39,2% — от 3 до 7 дней, 22,6% — от недели до двух, 6,1% — пожаловались, что ждать приема приходится более двух недель.

Узкие специалисты

Острее стоит вопрос с приемом детей узкими специалистами. Почти 87% родителей сталкивались с их дефицитом в поликлинике. Больше всего не хватает неврологов, ортопедов, хирургов, аллергологов-иммунологов, кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов.

«Дефицит специалистов — серьезная проблема, особенно для отдаленных городков и поселков. Нередко даже к лору или офтальмологу родителям приходится возить детей в районный центр. Не говоря уже о более узких специалистах. Будем обсуждать с областным Минздравом, как можно решить эту проблему», — подчеркнула Мишонова.

Отношение медперсонала

33% родителей отметили, что в поликлиниках работают душевные люди. Хотя некоторым (почти 35%) иногда хочется получать большего внимания со стороны персонала, а 32% сталкивались с грубостью.

Результаты опроса будут проанализированы совместно с Минздравом Московской области. Все замечания и недочеты будут проработаны в разрезе каждого муниципалитета и каждой поликлиники.