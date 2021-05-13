РИАМО - 13 мая. На стройплощадке ЖК Eleven в столице произошел пожар, на месте происшествия работают спасатели, передает корреспондент РИАМО.

Рядом с местом происшествия стоят две пожарные машины, еще три машины подъехали. Кроме того, на месте находится машина скорой помощи.

Движение в районе места пожара не перекрыли, но образовалась небольшая пробка.

Ранее от места происшествия шел густой черный дым. Сейчас дыма от возгорания уже почти нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, на первом этаже строящегося здания по адресу: Звенигородское шоссе, д. 11, загорелся строительный мусор.

Площадь возгорания составила около 15 кв. м. В 15:33 пожар локализовали. В результате инцидента никто не пострадал.