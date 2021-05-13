РИАМО - 13 мая. 99% котельных Подмосковья начнут отключать горячее водоснабжение с июня, а оставшиеся – в мае, посмотреть сроки отключения горячей воды можно на специальной интерактивной карте. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В настоящее время в Подмосковье начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Текущий отопительный сезон заканчивается.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Кроме того, на подъездах подмосковных жилых домов появится QR-код. Он перенаправит граждан на график отключения горячего водоснабжения.

В прошлом году, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, Минэнергетики региона разработало информационный ресурс. В настоящее время в графике учтен весь жилой фонд Подмосковья, включая свыше 53 тыс. многоквартирных домов. Графики плановых отключений ГВС уже загружены на карту.

Пользователи карты могут подписаться на рассылку уведомлений: за месяц, неделю и день до отключения. Кроме того, граждане могут подать заявку из-за некачественной услуги.

Горячую воду будут отключать с 1 июня по 31 августа не более чем на 14 календарных дней.