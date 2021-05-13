Как бесплатно проверить здоровье в парках Москвы в 2021 году

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сайт мэра Москвы

Программы базового обследования отличаются в зависимости от пола и возраста (две группы – от 18 до 39 лет и 40+).

Пациентов осмотрит врач-терапевт, также у них возьмут общий анализ крови.

В базовое исследование входит измерение роста, веса, окружности талии и расчет индекса массы тела (ИМТ), измерение артериального давления, внутриглазного давления, холестерина, глюкозы и гликированного гемоглобина, проведение электрокардиограммы и пульсоксиметрии. Женщинам возрастной группы от 18 до 39 лет, помимо вышеуказанного, сделают цитологическое исследование мазка с шейки матки и УЗИ молочных желез.

У мужчин старше 40 лет дополнительно к основному исследованию возьмут анализ на тиреотропный гормон (ТГТ), регулирующий функции щитовидной железы, и проведут анализы кала на скрытую кровь и крови на ПСА. Женщинам этой возрастной категории предложат сдать анализ на ТГТ, анализ кала на скрытую кровь и проведут маммографию.

Пройти какое-либо отдельное обследование или сдать конкретный анализ не получится – возможен только комплексный осмотр.

Подробную программу обследования для каждой категории граждан можно посмотреть на сайте.

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