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Как бесплатно проверить здоровье в парках Москвы в 2021 году

Где работают павильоны «Здоровая Москва» и как пройти комплексное обследование, читайте в материале РИАМО.
  Официальный сайт мэра Москвы
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Где находятся павильоны и как работают

  Сайт мэра Москвы

Павильоны «Здоровая Москва» работают в 46 московских парках без перерывов и выходных с 8:00 до 22:00. Найти ближайший адрес можно на карте РИАМО.

Здесь жителям столицы предлагают пройти комплексное обследование организма и получить рекомендации доктора.

Записываться на осмотр заранее не нужно – врачи принимают пациентов в порядке живой очереди. Готовиться к обследованию тоже не нужно – зайти в павильон можно, когда удобно, например, после работы или во время прогулки по парку.

Участие в программе бесплатное.

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Кто может пройти обследование

Получить консультацию врачей-специалистов и пройти обследование организма могут жители Москвы старше 18 лет.

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Что проверяют

  сайт мэра Москвы

Программы базового обследования отличаются в зависимости от пола и возраста (две группы – от 18 до 39 лет и 40+).

Пациентов осмотрит врач-терапевт, также у них возьмут общий анализ крови.

В базовое исследование входит измерение роста, веса, окружности талии и расчет индекса массы тела (ИМТ), измерение артериального давления, внутриглазного давления, холестерина, глюкозы и гликированного гемоглобина, проведение электрокардиограммы и пульсоксиметрии. Женщинам возрастной группы от 18 до 39 лет, помимо вышеуказанного, сделают цитологическое исследование мазка с шейки матки и УЗИ молочных желез.

У мужчин старше 40 лет дополнительно к основному исследованию возьмут анализ на тиреотропный гормон (ТГТ), регулирующий функции щитовидной железы, и проведут анализы кала на скрытую кровь и крови на ПСА. Женщинам этой возрастной категории предложат сдать анализ на ТГТ, анализ кала на скрытую кровь и проведут маммографию.  

Пройти какое-либо отдельное обследование или сдать конкретный анализ не получится – возможен только комплексный осмотр.

Подробную программу обследования для каждой категории граждан можно посмотреть на сайте.

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Что делать, если выявят отклонения

  сайт мэра Москвы

В случае выявления каких-либо отклонений пациенту проведут дополнительные исследования или запишут на консультацию к врачу-специалисту в медицинское учреждение. 

Также участники программы смогут воспользоваться услугами телемедицинского центра, сотрудники которого предоставят персональное сопровождение до полного завершения обследования и назначения лечения.

Где найти павильоны «Здоровая Москва». Карта>>

5

Какие документы нужны

Для прохождения обследования потребуется предъявить паспорт или любой другой документ с указанием ФИО и фотографией.

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МоскваЗдоровьеЗдравоохранениеПоликлиникиВрачи
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