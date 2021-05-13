РИАМО - 13 мая. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о том, что возраст граждан, с которого допускается покупка оружия, нужно увеличить до 21 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава силового ведомства отметил, что выдача полуавтоматического, а также и гладкоствольного оружия, должна осуществляться только после того, как человек владел другими видами оружия пять лет.

Помимо этого, Золотов призвал ужесточить требования для получения охотничьего билета и ввести курсы «молодого бойца».

11 мая из-за стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, в одной из гимназий города Казань погибли девять человек, семь из них – дети. В результате происшествия ранения получили порядка 30 человек. Нескольких пострадавших доставили на лечение в Москву.

Соболезнования в связи с трагедией в Казани выразили президент РФ Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.