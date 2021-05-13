РИАМО - 13 мая. Рабочие приступили к сборке необычного волнообразного многогранно фасада на одном из домов в ЖК «Зиларт» в бывшей промзоне ЗИЛ на юге столицы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Дом №17 представляет собой четыре корпуса, формирующих закрытый внутренний двор. Один из них решено выполнить в насыщенном красном цвете, используя рельефные фибробетонные панели, декоративную штукатурку и клинкерный кирпич», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, корпус приобретет волнообразную структуру за счет сочетания разных материалов и наличия эркеров. Сейчас застройщик завершил монолитные работы и приступил к сборке фасада. Строительство проходит на пересечении улиц Архитектора Щусева и Лентулова.

Автором дизайнерского решения является голландское архитектурное бюро SVESMI. Они вдохновлялись Амстердамской школой архитектуры, которая знаменита яркостью и причудливостью. Эркеры находятся в контрасте с окнами и здание становится ярче.

Также эркеры позволили создать уникальную планировку квартир. Освещение стало лучше, а визуально комнаты выглядят больше.

Для облицовки выбрали красный клинкерный кирпич с добавлением штукатурки и фибробетона. Это решение тоже заимствовано из Амстердамской школы.

Автором проекта самого дома является бюро «Меганом». Общая площадь корпуса №17 составит 66 тыс. кв. м. Высота секций будет переменной – от 6 до 16 этажей. На первом этаже откроют офисы и кафе на 48 мест.

Также корпус будет обустроен двухэтажной подземной парковкой на 460 с автомойкой. На окружающей территории высадят растения и поставят площадки.

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