РИАМО - 13 мая. Центробанк России повысил курс евро и доллара на пятницу, 14 мая. Американская валюта будет стоить 74,3566 руб., а европейская — 89,9343 руб., сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, изменение в положении платежных средств составит 32 коп. и 8 коп. соответственно.

Актуальные торги продемонстрировали сохранение тренда на разнонаправленность торгов крупнейших отечественных площадок.

Рост курса происходит из-за спада акций ведущих мировых компаний. Текущая торговая сессия Мосбиржи открылась укреплением иностранных валют относительно доллара.