РИАМО - 13 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в стране должны быть жесткими, сообщает РИА Новости.

«Необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», — сказал президент на совещании с членами правительства.

Путин также добавил, что необходимо полностью исключить ситуации, когда возможна покупка медсправок для владения оружием.

11 мая в казанской школе №175 в результате стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек, из них семеро детей. Также ранения получили около 30 человек. Нескольких пострадавших доставили на лечение в Москву.

После трагедии в ряде регионов России заявили об усилении внимания к безопасности учебных организаций.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы планируют обратиться в российское правительство с инициативой о привлечении Росгвардии к охране школ.