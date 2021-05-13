РИАМО - 13 мая. Из-за установившейся в Подмосковье теплой погоды в лесах региона активизировались гадюки, проснувшиеся после зимы в конце марта – начале апреля, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Наиболее привлекательными для этих пресмыкающихся местами в Подмосковье биологи называют районы на востоке и севере области - в Егорьевске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Клину, Можайске и Талдоме», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что наиболее агрессивно гадюки ведут себя с наступлением весеннего тепла и в первый летний месяц. Лесничие рекомендуют быть особенно внимательными в это время при прогулках по лесу, ведь гадюки ядовиты сразу же после рождения. При этом следует помнить, что они нападают на людей только в случае угрозы жизни.

«Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Российским законодательством предусмотрена ответственность за уничтожение или изъятие из природы краснокнижных видов животных», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Гадюки - исключительно полезные пресмыкающиеся, которые регулируют численность грызунов. Чем больше гадюк, тем меньше крыс, и наоборот.

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