РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В многоквартирных домах городского округа Красногорск в этом году по региональной программе капитального ремонта заменили 69 лифтов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В красногорских домах продолжается приемка лифтов. Прием новых лифтов в эксплуатацию проводят представители ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Специалисты обращают внимание на плавность движения, наличие шумов и зазоров.

Краткосрочный план муниципалитета по замене лифтов был рассчитан на три года - с 2020 по 2022 годы, но в связи с пандемией коронавируса к работам приступили только в текущем году.

По словам начальника управления по капремонту МКД администрации Красногорска Дмитрия Рыбкина, в настоящее время 69 кабин уже заменили. В планах заменить еще 41 лифт в текущем году и 39 - в 2022 году.

Согласно утвержденному регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» срок эксплуатации оборудования составляет 25 лет.

По поручению губернатора Московской области управляющие организации обследуют лифтовое оборудование, отработавшие 20 лет и более для их последующей замены.