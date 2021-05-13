РИАМО - 13 мая. Арбитражный суд Москвы не удовлетворил апелляцию подмосковного ООО «Приоритет Безопасности» по поводу признания его недобросовестным поставщиком, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее антимонопольное ведомство внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков за односторонний отказ от исполнения контракта по ремонту систем пожарной безопасности в ГБОУ ВО МО Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова в городе Королев.

Общество не согласилось с решением УФАС России по Московской области и обратилось в суд, чтобы оспорить его.

Арбитражный суд подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольной службы и оставил сведения о компании в реестре недобросовестных поставщиков.