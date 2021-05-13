РИАМО - 13 мая. В Дмитровском округе Московской области впервые обнаружены краснокнижные грибы, нашли несколько сотен экземпляров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Речь идет о редчайшем растении – саркосоме шаровидной. На небольшой площади найдено около 300 грибов, все они в хорошем состоянии. Эта информация будет учтена при подготовке нового издания Красной книги региона», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин

Находку увидели на землях лесного фонда на границе Дмитровского и Талдомского округов. Гриб занесен в Красные книги России и Московской области.

За последние месяцы это вторая находка саркосомы на территориях, где она раньше не наблюдалась. Ранее колония грибов была выявлена в Рузском городском округе в проектируемом природном парке «Верхнерузско-Москворецкий».

Предполагается, что саркосома обладает лечебными свойствами. На самом деле гриб несъедобен, и достоверных научных данных об его пользе для здоровья нет. Жителей попросили не собирать и не есть эти грибы.

Редкие грибы замечены в будущем природном парке «Верхнерузско‑Москворецкий»>>