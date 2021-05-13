РИАМО - 13 мая. В Дмитровском округе Московской области впервые обнаружены краснокнижные грибы, нашли несколько сотен экземпляров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Находку увидели на землях лесного фонда на границе Дмитровского и Талдомского округов. Гриб занесен в Красные книги России и Московской области.
За последние месяцы это вторая находка саркосомы на территориях, где она раньше не наблюдалась. Ранее колония грибов была выявлена в Рузском городском округе в проектируемом природном парке «Верхнерузско-Москворецкий».
Предполагается, что саркосома обладает лечебными свойствами. На самом деле гриб несъедобен, и достоверных научных данных об его пользе для здоровья нет. Жителей попросили не собирать и не есть эти грибы.
Редкие грибы замечены в будущем природном парке «Верхнерузско‑Москворецкий»>>
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