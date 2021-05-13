РИАМО - 13 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во Власихе вручил сертификаты «Социальная ипотека» 14 воспитателям детских садов региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить вас за работу. Детский сад — это уже этап воспитания, подготовки к школе. Мы стараемся делать так, чтобы ребенок с первых лет получал активное развитие — и писал, и читал, и умел общаться. Мы строим детсады и школы, поэтому нам очень нужны добрые, отзывчивые воспитатели и преподаватели», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что программа соципотеки действует в регионе уже пять лет.

«Учителя, воспитатели, тренеры, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты получают возможность ежемесячно платить за приобретенную квартиру самый минимум», — подчеркнул губернатор.

Основными условиями для получения соципотеки являются гражданство РФ, педагогический стаж работы в России не менее пяти лет, в том числе в Подмосковье — не менее трех лет, возраст — до 45 лет. При этом члены семьи не должны иметь жилья в собственности или по договору соцнайма в Московской области.

«Московская область — единственный регион в стране, где реализуется такая программа. В этом году работники образования смогут приобрести 110 квартир», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Специалист сам выбирает квартиру, 50% от первоначального взноса сразу оплачивает область, оставшуюся часть — также регион.

«Воспитатель или учитель является собственником этой квартиры, живет в ней и гасит только проценты. Он должен отработать в образовательном учреждении, с которым заключил договор, в течение этих 10 лет», — пояснила министр.

В 2021 году свидетельства на соципотеку в Подмосковье получат 365 специалистов, в их числе — 40 воспитателей. Они участвуют в программе с 2018 года, за это время жилье приобрели 57 человек.

«Давно хотела стать участником этой программы, но не хватало стажа. С двумя детьми и мужем я живу в съемной квартире и, конечно, мечтаю о своей», — рассказала воспитатель детсада №11 «Колокольчик» в Реутове Сольвейг Левина.

Всю информация о том, как стать участником программы, можно узнать по ссылке.

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