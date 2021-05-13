РИАМО - 13 мая. В Лобне правоохранители изъяли из незаконного оборота алкоголь на сумму свыше 130 тыс. рублей, количество изъятых бутылок составило свыше 250 единиц, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Факт незаконной реализации был выявлен во время проверки одного из местных магазинов.

В настоящее время установлено, что у организации не было лицензии на реализацию продукции. В совершении противоправных действий подозревается 40-летний житель Волгоградской области. Он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».