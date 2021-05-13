Конфликт произошел на Новокосинской улице в столице вечером 10 мая после матча «Спартака» с «Химками», который закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Конфликт произошел на Новокосинской улице в столице вечером 10 мая после матча «Спартака» с «Химками», который закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии