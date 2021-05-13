РИАМО - 13 мая. Платформу Москва-Сортировочная на Киевском направлении МЖД с 21 мая переименуют в Поклонную, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Новое название остановочного пункта обусловлено тем, что рядом с ним находятся улица Поклонная, а также Мемориал Победы на Поклонной горе и станция городского метрополитена «Парк Победы». Ассоциация с этими объектами поможет пассажирам легче ориентироваться во время построения своего маршрута.

Пассажиров, которые планируют поездки, попросили учесть, что в актуальном расписании на сайте, а также в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании и бланках проездных документов отображается новое название платформы.