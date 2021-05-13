РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. С начала пандемии в Красногорске выявили 16 861 случай инфицирования коронавирусом, из них 43 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 643 новых случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 966 человек. Выздоровели и выписались 211 623 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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