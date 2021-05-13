РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Стартовал прием заявлений на поступление в профильные 10 классы Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы, сообщил директор лицея Александр Игнатьев.

В этом году прием осуществляется по двум профилям: технологический (инженерный класс) и социально-экономический (предпринимательский класс).

Инженерный класс открывается как «Базовый класс» при Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе. Образовательная программа ориентирована на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном классе для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Программа внеурочной деятельности предполагает работу с педагогами университета и ведение проектной деятельности по направлениям: программирование, проектирование нейроинтерфейсов, 3D-моделирование, робототехнические системы. Также для старшеклассников предусмотрена программа стажировки и профориентации с выездными мероприятиями и посещением ведущих производственных предприятий России и горно-обогатительных комбинатов.

Предпринимательский класс открывается в рамках участия лицея в проекте «Базовая школа» Финансового университета при правительстве РФ. В процессе обучения, помимо изучения предпринимательской деятельности, лицеисты также приобретут прекрасный жизненный опыт и навыки, необходимые почти во всех сферах современной жизни. Особенностью обучения является возможность попробовать свои силы и знания на практике и выступить в роли достойного лидера.

Программа включает в себя учебные модули: интернет-продажи, SMM-продвижение, базовые навыки съемки роликов, навыки публичного выступления, личное брендирование и оформление социальных сетей, анализ конкурентов и создание стратегии.

На базе всех профильных классов лицея ведется подготовка к участию подростков в национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Правила и сроки приема, сведения о наличии свободных мест и другую подробную информацию можно получить на официальном сайте Инженерно-технологического лицея: www.stemschool.ru или по телефону приемной комиссии: +7(495)988-82-34.