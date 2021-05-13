РИАМО - 13 мая. Строительные работы на площадке храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Подольских Курсантов, вл. 7 в районе Чертаново Центральное завершат в текущем году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Храм возведен в смешанном стиле с элементами модерна начала 20-го века и архаической древнерусской храмовой архитектуры.
Сейчас в ЮАО введены в эксплуатацию восемь храмов и строится 12 церквей. Также один храм находится на стадии подготовки к строительству, а еще семь – на стадии проектирования.
Попечительский совет Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» во главе со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным поставил задачу ежегодно вводить в эксплуатацию в городе не менее 10 новых храмов.
С 2014 года в Москве ввели 70 храмов и храмовых комплексов. Четыре храма построили в 2021 году.
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