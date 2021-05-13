РИАМО - 13 мая. Строительные работы на площадке храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Подольских Курсантов, вл. 7 в районе Чертаново Центральное завершат в текущем году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«На сегодняшний день фасад храма полностью облицован доломитом, завершаются работы по внутренней отделке помещений, в проработке вопрос подключения объекта к инженерным сетям и устройства охранно-пожарной сигнализации, в мае планируется приступить к благоустройству», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Храм возведен в смешанном стиле с элементами модерна начала 20-го века и архаической древнерусской храмовой архитектуры.

Сейчас в ЮАО введены в эксплуатацию восемь храмов и строится 12 церквей. Также один храм находится на стадии подготовки к строительству, а еще семь – на стадии проектирования.

Попечительский совет Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» во главе со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным поставил задачу ежегодно вводить в эксплуатацию в городе не менее 10 новых храмов.

С 2014 года в Москве ввели 70 храмов и храмовых комплексов. Четыре храма построили в 2021 году.