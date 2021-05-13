РИАМО - 13 мая. Появилась видеозапись драки с участием директора департамента по связям с общественностью столичного футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова. Ее разместили на сайте «МВД Медиа».

Конфликт произошел на Новокосинской улице в столице вечером 10 мая после матча «Спартака» с «Химками», который закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

На кадрах видно, как Фетисов пытался урегулировать конфликт между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из участников нанес ему удар, после чего скрылся. 42-летний Фетисов получил открытую черепно-мозговую травму, после чего его доставили в больницу.

«Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью представителю одного из московских футбольных клубов. <…> Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее СМИ сообщали, что задержанным оказался 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков.